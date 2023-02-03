أرقام فراس البريكان مع الفتح والنصر

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يطمح النجم فراس البريكان لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وقيادته لتجاوز عقبة النصر اليوم في دوري روشن السعودي.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز فراس البريكان مع الفتح والنصر، حيث تُعد مواجهة اليوم هي الثانية له ضد العالمي.
ولعب فراس البريكان 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري المحترفين، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وخاض مواجهتين بقميصه ضد الفتح، ونجح في هز الشباك مرة واحدة.
على الجانب الآخر، لعب فراس البريكان 41 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري المحترفين، وتمكن من إحراز 17 هدفًا، ولم ينجح في هز شباك النصر في المباراة السابقة.
ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد العالمي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.