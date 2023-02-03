Icon

استعانة قاضٍ بـ تشات جي بي تي لإصدار حكم يثير جدلاً بكولومبيا Icon توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان Icon أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي Icon الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة Icon بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت  Icon رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي Icon شؤون الحرمين تكثف خدماتها لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة Icon 37 قناة تنقل مباراة الفتح ضد النصر Icon الدفاع المدني يحشد آليات ميدانية وكوادر بشرية في رالي حائل 2023 Icon ضبط إثيوبيين بحوزتهما 3800 متر مكعب من الحطب المحلي بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

أرقام فراس البريكان مع الفتح والنصر

2023-02-03 الساعة 5:06
أرقام فراس البريكان مع الفتح والنصر
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يطمح النجم فراس البريكان لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وقيادته لتجاوز عقبة النصر اليوم في دوري روشن السعودي.

أبرز أرقام فراس البريكان

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز فراس البريكان مع الفتح والنصر، حيث تُعد مواجهة اليوم هي الثانية له ضد العالمي.

قد يهمّك أيضاً
Img

107 محتجين على قائمة الإعدام في إيران

Img

تقلبات جوية حتى الجمعة: تراجع درجات الحرارة وتساقط الثلوج

فراس البريكان لاعب النصر
البريكان مع النصر

ولعب فراس البريكان 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري المحترفين، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وخاض مواجهتين بقميصه ضد الفتح، ونجح في هز الشباك مرة واحدة.

على الجانب الآخر، لعب فراس البريكان 41 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري المحترفين، وتمكن من إحراز 17 هدفًا، ولم ينجح في هز شباك النصر في المباراة السابقة.

فراس البريكان
البريكان مع الفتح

الفتح ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد العالمي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة