إرسال مقاتلات فرنسية إلى أوكرانيا

رحبت فرنسا بإمكانية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا، فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه لا شيء مستبعد بعد أن استبعدت الولايات المتحدة تزويد كييف بمقاتلات إف-16. مساعدات غربية

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في لاهاي الاثنين الماضي: “لا يوجد شيء مستبعد”، وأوضح لم يتلق طلبًا من أوكرانيا للحصول على طائرات. التراجع الأمريكي

ومنذ أن أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي عن قرارهما إرسال دبابات قتال رئيسية إلى كييف، وهو أمر لم تفعله فرنسا بعد، حول داعمو أوكرانيا انتباههم إلى إمكانية توريد طائرات إف-16 الأمريكية الصنع أو طائرات مقاتلة غربية أخرى. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الطائرات الأكثر تقدمًا ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية وصد الهجمات الروسية وتساعد في الاستعداد لهجوم جديد في الربيع.

لكن استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، الأمر الذي يبدو أنه أضعف آمال كييف في أن يقود أكبر داعم لها حملة إرسال الطائرات. واتخذت ألمانيا موقفًا مماثلاً، لكن بعض الدول الأوروبية الأكثر تشددًا مثل بولندا تؤيد إرسال طائرات مقاتلة في ظل ظروف معينة.

موقف باريس وأبلغت باريس عواصم أوروبية بإمكانية إرسال أنظمة أسلحة إضافية، بما في ذلك الطائرات وهو أمر مطروح على الطاولة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشات، لكن من غير المرجح اتخاذ قرار في المستقبل القريب.

وقال المسؤولون لصحيفة فايننشال تايمز، إن الأولوية تظل لتوفير أنظمة دفاع جوي وصاروخي، والدفع الجديد لتوفير الدبابات وتدريب الأطقم الأوكرانية على استخدامها. مفاوضات كييف