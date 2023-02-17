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بعد أن تعرض لها في مباراة الاتفاق

إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم، عن إصابة مدافعه مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة، بعد أن كان شارك في مباراة الاتفاق أمس الخميس في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي.

إصابة مهند الشنقيطي

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا عبر حسابه في “تويتر” أعلن من خلاله إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة، كما سيجري اللاعب مزيدًا من الفحوصات الطبية للوقوف أكثر على حالته بما يحدد حاجته لتدخل جراحي من عدمه.

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وكان الصحفي علاء سعيد، المقرب من نادي الاتحاد، نشر عبر حسابه في “تويتر” أحدث ظهور لـ الشنقيطي وهو يعتمد على العكازين للسير بعد أن خرج من المشفى أمس عقب مباراة الاتفاق.

وغادر الشنقيطي مباراة الاتفاق في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة ليشارك بدلًا منه اللاعب مدالله العليان.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة الرائد مساء الخميس المقبل في الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن السعودي.

مهند الشنقيطي - الاتحاد
الشنقيطي

مباراة الاتحاد والاتفاق

وكان نادي الاتحاد هزم فريق الاتفاق بثلاثية دون رد في الجولة الـ17 من دوري روشن، حيث نجح الاتحاد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ60 بعد انفراده بحارس مرمى الاتفاق.

ثم بالدقيقة الـ67 سجل هارون كمارا ثالث أهداف العميد بعد تمريرة متقنة من اللاعب هارون كمارا.

 

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