اتهامات لواشنطن بإرسال مواد كيميائية سامة لأوكرانيا

اتهمت روسيا، الثلاثاء، واشنطن بالتخطيط لتنفيذ استفزازات في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة.

شحنة مواد كيميائية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن “قطارًا وصل قطار إلى مدينة كراماتورسك في 10 فبراير/شباط يحمل شحنة مواد كيميائية وكان على متنه مجموعة من الأجانب”.

وأضافت: “تم تسليم شحنة من الذخائر المتشظية تحت تمويه مواد بناء إلى أوكرانيا لتنفيذ الاستفزاز”.

ترياق المواد السامة

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الناتو يستعد لتزويد أوكرانيا بـ 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة.

وأكدت أن مدرعة أمريكية محملة بمواد كيميائية تقدمت إلى خط التماس، وتم إيصال مؤثرات عقلية إلى مدينة كراماتورسك بدونباس تحضيرًا للاستفزاز الغربي.