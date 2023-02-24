ارتفاع أعداد العمالة السائبة في قطاع المقاولات رغم الرقابة

أكد المتخصص في أعمال وتقنيات البناء أيمن المؤكد، أنه بالرغم من الحملات الوطنية الكبيرة توجد عمالة سائبة بكثرة في قطاع المقاولات وربما زادت أكثر من السابق.

أيمن المؤمن – متخصص في اعمال وتقنيات البناء: هناك عمالة سائبة كثيرة في قطاع المقاولات رغم الرقابة @FANWBINA@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qPTB3d8W2z — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 24, 2023

وأضاف المؤمن، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن العمالة السائبة في سوق المقاولات والصيانة زاد عددها عن المرحلة السابقة، على الرغم من التقنين والتنظيم عبر وزارة العمل والتنظيمات البلدية، وكذلك حملات وجولات التفتيش المستمرة، لكن ضعاف النفوس كثيرون، متمنيًا السيطرة على هذه العمالة خلال الفترة المقبلة.

أسباب الزيادة

وأشار المؤمن إلى أن العمالة السائبة تزداد في قطاع صيانة المقاولات والمكيفات، وهو ما يمكن مشاهدته من خلال العمالة المتراصة، وذلك لقلة الأيادي الفنية الوطنية التي تعمل في هذا المجال، كما أن مهن الصيانة أغلبها موروثة، في وقت لا يؤثر الفحص المهني على تقنين السوق.