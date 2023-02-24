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بسبب قلة الأيادي الوطنية العاملة

ارتفاع أعداد العمالة السائبة في قطاع المقاولات رغم الرقابة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
ارتفاع أعداد العمالة السائبة في قطاع المقاولات رغم الرقابة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتخصص في أعمال وتقنيات البناء أيمن المؤكد، أنه بالرغم من الحملات الوطنية الكبيرة توجد عمالة سائبة بكثرة في قطاع المقاولات وربما زادت أكثر من السابق.

وأضاف المؤمن، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن العمالة السائبة في سوق المقاولات والصيانة زاد عددها عن المرحلة السابقة، على الرغم من التقنين والتنظيم عبر وزارة العمل والتنظيمات البلدية، وكذلك حملات وجولات التفتيش المستمرة، لكن ضعاف النفوس كثيرون، متمنيًا السيطرة على هذه العمالة خلال الفترة المقبلة.

أسباب الزيادة

وأشار المؤمن إلى أن العمالة السائبة تزداد في قطاع صيانة المقاولات والمكيفات، وهو ما يمكن مشاهدته من خلال العمالة المتراصة، وذلك لقلة الأيادي الفنية الوطنية التي تعمل في هذا المجال، كما أن مهن الصيانة أغلبها موروثة، في وقت لا يؤثر الفحص المهني على تقنين السوق.

 

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