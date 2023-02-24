سبب تعثر مفاوضات النصر مع البرازيلي مارسيلو أحمد الشمراني: أناس في النصر سيتسببون في رحيل تاليسكا مثل حمدالله ارتفاع أعداد العمالة السائبة في قطاع المقاولات رغم الرقابة مصرع وإصابة 45 شخصًا في حادث مروع بالجزائر أفضلية لـ النصر في مواجهاته مع ضمك بدوري المحترفين 3 متسولين في الشرقية بقبضة الأمن موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي موعد صرف مبلغ التأهيل الشامل لشهر فبراير مصريون يشعرون بهزة أرضية والبحوث الفلكية: غير صحيح قاذفات القنابل B52 الأمريكية تحلق بالقرب من روسيا
أكد المتخصص في أعمال وتقنيات البناء أيمن المؤكد، أنه بالرغم من الحملات الوطنية الكبيرة توجد عمالة سائبة بكثرة في قطاع المقاولات وربما زادت أكثر من السابق.
أيمن المؤمن – متخصص في اعمال وتقنيات البناء: هناك عمالة سائبة كثيرة في قطاع المقاولات رغم الرقابة @FANWBINA@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qPTB3d8W2z
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 24, 2023
وأضاف المؤمن، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن العمالة السائبة في سوق المقاولات والصيانة زاد عددها عن المرحلة السابقة، على الرغم من التقنين والتنظيم عبر وزارة العمل والتنظيمات البلدية، وكذلك حملات وجولات التفتيش المستمرة، لكن ضعاف النفوس كثيرون، متمنيًا السيطرة على هذه العمالة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المؤمن إلى أن العمالة السائبة تزداد في قطاع صيانة المقاولات والمكيفات، وهو ما يمكن مشاهدته من خلال العمالة المتراصة، وذلك لقلة الأيادي الفنية الوطنية التي تعمل في هذا المجال، كما أن مهن الصيانة أغلبها موروثة، في وقت لا يؤثر الفحص المهني على تقنين السوق.
أيمن المؤمن – متخصص في اعمال وتقنيات البناء: العمالة السائبة تكثر في قطاع صيانة "التكييف والمقاولات" @FANWBINA@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JR33TCljX9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 24, 2023