ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا لـ 2921 قتيلاً و16 ألف مُصاب

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ) ارتفاع عدد ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2921 قتيلاً.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ أورهان تتار قوله:” إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 15 ألفاً و834 مصاباً”.
وضرب الزلزال فجر أمس تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، مخلّفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.
واليوم، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.
ويأتي الزلزال الجديد بعد يوم من تعرض تركيا وسوريا لزلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس “ريختر”.