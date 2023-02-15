Icon

مقاضاة الشركة المنتجة لدواء زانتاك لاحتوائه على مادة مسرطنة Icon المنتدى السعودي للإعلام يناقش تحديات ChatGPT ‏ Icon الموارد البشرية : وثقوا العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى Icon شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026 Icon قيمة الحشرات الغذائية أعلى من المصادر الحيوانية والنباتية ! Icon كريستيانو رونالدو يقود تشكيل الأسبوع في فيفا 23 Icon لقطات من إنقاذ 12 شخصًا في تركيا بعد 222 ساعة تحت الأنقاض Icon زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب نيوزيلندا  Icon حساب المواطن: إجراء مهم يجب القيام به عند انتهاء عقد الإيجار Icon الطائرة الإغاثية التاسعة تحط في مطار حلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نبتون لن يكون مرئيًا للراصد بالعين المجردة

اقتران كوكبَي الزهرة ونبتون في سماء السعودية اليوم

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
اقتران كوكبَي الزهرة ونبتون في سماء السعودية اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم، اقتران الزهرة أكثر الكواكب لمعاناً -3.8، مع كوكب نبتون +8.0، الأكثر خفوتاً في النظام الشمسي، وسيفصل بينهما 0.3 درجة فقط باتجاه الأفق الغربي.

الاقترانات الكوكبية

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب نبتون لن يكون مرئيًا للراصد بالعين المجردة، ولكن عند توجيه المنظار نحو كوكب الزهرة سيظهر كنقطة ضوئية أسفل الزهرة، ويمكن كذلك رؤية الكوكبين سويًا في مجال رؤية التلسكوب بسبب المسافة الظاهرية الصغيرة بينهما، مشيراً إلى انه عند مراجعة الاقترانات الكوكبية سيكون من النادر جدًا العثور على اقتران بين كوكبين مختلفين مثل الزهرة ونبتون، حيث يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذين الكوكبين في الظروف القاسية من حيث الحرارة الشديدة ودرجات الحرارة الباردة لدى الآخر.

قد يهمّك أيضاً
Img

الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي

Img

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل

108 ملايين كيلومتر

وتبين أن كوكب الزهرة يبعد حوالي 108 ملايين كيلومتر من الشمس وهو يشبه الأرض من حيث الحجم والكثافة والتركيب الصخري ولكن مختلف بدرجة كبيرة في درجة حرارة سطحه البالغة 475 درجة مئوية وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص، ويعتقد أن سطحه مغطى بالبراكين حيث تساعد هذه البراكين في تأثير الدفيئة الذي يحدث في الغلاف الجوي السام ، مفيدًأ أن كوكب نبتون هو الثامن من الشمس ويبعد حوالي 4.5 مليارات كيلو متر عن الشمس وهذه المسافة تعادل 30 ضعف المسافة بين الأرض والشمس مما يعني أن نبتون يستغرق 165 سنة أرضية لإكمال مداره.

يُشار إلى أن الزهرة ونبتون يشترك بينهما عدم قدرتهما على استضافة الكائنات الحية، فالغلاف الجوي يصنع درجات حرارة عالية جدًا على كوكب الزهرة ويتكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يصنع ضغط جوي عالي جدًا على سطح الكوكب يزيد 90 مرة عن تلك الموجودة على الأرض عند مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى درجات الحرارة شديدة البرودة، يخضع نبتون لسرعات رياح عالية جدًا حيث تبلغ سرعة الرياح عند خط الاستواء للكوكب حوالي 1000 كيلومتر في الساعة، لكن سرعة الرياح ترتفع عند العاصفة العملاقة للكوكب الجليدي العملاق، البقعة المظلمة العظيمة، لتصل إلى أقصى درجات، حوالي 1900 كيلومتر في الساعة، في حين سيبقى الكوكبين فوق الأفق بعد غروب الشمس لحوالي ساعتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة