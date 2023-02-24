الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

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طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار تنبته مساء الخميس بانسحاب “فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام “عادل ودائم” عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب.
وحصل القرار على تأييد 141 صوتًا مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند، وفقًا للعربية نت.
وبعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الصيني لموسكو وتعهده بتعميق الشراكة معها، امتنعت بكين عن التصويت، وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.
والدول التي صوتت ضد هذا القرار هي: روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وسوريا وإريتريا.
وتعليقًا على القرار قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار “بأغلبية ساحقة”.
أما بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة فقالت: إن المجتمع الدولي دافع عن سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأشادت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بالقرار وقالت: إن “العالم يقف خلف أوكرانيا وعلى روسيا وقف عدوانها وإنهاء هذه الحرب”.
يأتي قرار الأمم المتحدة عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.