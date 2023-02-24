Icon

5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر Icon الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” Icon موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال Icon أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا Icon متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ Icon عراقية تضع 4 توائم في عملية قيصرية Icon ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي Icon إسماعيل أبو السباع بعمر الـ95 يستقبل زوار المدينة المنورة بالقهوة والتمر منذ 40 عامًا Icon الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا Icon ترتيب دوري روشن بعد تعادل التعاون والاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مقابل اعتراض سبعة أصوات وامتناع 32 دولة عن التصويت

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار تنبته مساء الخميس بانسحاب “فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام “عادل ودائم” عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب.

تأييد 141 صوتًا

وحصل القرار على تأييد 141 صوتًا مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند، وفقًا للعربية نت.

وبعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الصيني لموسكو وتعهده بتعميق الشراكة معها، امتنعت بكين عن التصويت، وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.

الدول المعترضة

والدول التي صوتت ضد هذا القرار هي: روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وسوريا وإريتريا.

وتعليقًا على القرار قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار “بأغلبية ساحقة”.

أما بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة فقالت: إن المجتمع الدولي دافع عن سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

العالم يقف خلف أوكرانيا

وأشادت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بالقرار وقالت: إن “العالم يقف خلف أوكرانيا وعلى روسيا وقف عدوانها وإنهاء هذه الحرب”.

يأتي قرار الأمم المتحدة عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة

الرياضة
4 نصائح قبل شراء عقار جديد
السعودية اليوم

4 نصائح قبل شراء عقار جديد

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من...

السعودية اليوم
إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة
السعودية اليوم

إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره
السعودية اليوم

الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر...

السعودية اليوم
فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم
صحة وطب‎

فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط...

صحة وطب‎
شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له
مشاهير

شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب...

مشاهير
الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل
آخر الاخبار

الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان...

آخر الاخبار