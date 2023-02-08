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بعد عمليات بيع عميقة إثر الزلزالين المدمرين

بورصة إسطنبول تعلق التداول لأول مرة منذ 24 عامًا

2023-02-08 الساعة 12:24
بورصة إسطنبول تعلق التداول لأول مرة منذ 24 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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علقت بورصة إسطنبول التداولات، الأربعاء، لأول مرة منذ عام 1999 بعد عمليات بيع عميقة إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد وخلفا خسائر بشرية واقتصادية هائلة.

أسوأ أداء

ويتجه مؤشر بورصة إسطنبول القياسي “BIST 100” إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

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وقالت بورصة إسطنبول في بيان: “قررت بورصتنا وقف التداول في أسواق الأسهم والعقود الآجلة والخيارات”، ولم تذكر متى سيستأنف التداول.

هبوط المؤشر

وقبل تعليق التداولات، هوى مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي بأكثر من 7%، بعد أن كان انخفض بنحو 8.6% في جلسة أمس الثلاثاء، متأثرًا بالتداعيات السلبية التي خلفها الزلزال الذي أصاب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وانهيار آلاف المنازل.

ودخل مؤشر بورصة إسطنبول منطقة السوق الهابطة، أمس الثلاثاء، بعد أن انخفض أكثر من 20% من ذروته التي سجلها في 2 يناير الماضي، بحسب بلومبرج.

تعليق التداول

وعادة ما تلجأ أسواق المال لتعليق التداولات بشكل مؤقت في أوقات الأزمات والكوارث الكبرى، من أجل حماية المستثمرين والحد من الخسائر.

وكانت آخر مرة عُلقت فيها التداولات في بورصة إسطنبول، في عام 1999 عندما ضرب زلزال المركز الصناعي لتركيا بالقرب من إسطنبول، واستمر تعليق التداول في الأسهم التركية لمدة أسبوع في ذلك الوقت.

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