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مشروع قانون يدرسه مجلس الشيوخ

تشريع أمريكي جديد لإدانة المسيرات الإيرانية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
تشريع أمريكي جديد لإدانة المسيرات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

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تقدم عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين بمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يندد بالمسيرات الإيرانية ويطالب بالتصدي لها، في سبيل مواصلة كبح جماح المسيرات الإيرانية.

المسيرات الإيرانية

ودعا النواب، اليوم الخميس إدارة الرئيس جو بايدن إلى إنتاج أنظمة لمواجهة المسيرات الإيرانية، بحسب العربية.

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إلى ذلك، شددوا في نص المشروع الذي تقدموا به على أن طهران نشرت الفوضى في الشرق الأوسط وهددت ولا تزال الأمن العالمي، عبر نشاطاتها.

وأوضحوا أن هذا المشروع يضيف طابعًا رسميًا على اتفاقات الأبحاث والتطوير بين أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط لإنتاج أنظمة تواجه مسيرات إيران.

الأدلة تتزايد

أتت تلك الخطوة، بعدما أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، أمس الأربعاء، أن الأدلة تتزايد على استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة، ومن جانب روسيا أيضًا في حربها على الأراضي الأوكرانية.

بدوره شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا على أن طهران ما زالت أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن دور شركاء الولايات المتحدة أساسي في التصدي لهذه الأنشطة.

عقوبات جديدة

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت مؤخرًا عقوبات جديدة على مؤسسات وشركات إيرانية لاسيما الحرس الثوري، بسبب نشاطاته في مجال الدرون، وتزويده القوات الروسية بها.

ولطالما وجهت انتقادات لطهران بسبب دعمها للعديد من الميليشيات في الشرق الأوسط، لاسيما في العراق واليمن ولبنان، ما يزعزع أمن تلك البلدان.

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