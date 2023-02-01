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كشفا عن وجه ابنتيهما لأول مرة منذ ولادتها

حديث نيك جوناس عن زوجته بريانكا شوبرا يأسر القلوب

2023-02-01 الساعة 2:49
حديث نيك جوناس عن زوجته بريانكا شوبرا يأسر القلوب
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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ألقى المغني والممثل نيك جوناس، خطابًا جميلًا أسر قلوب الجماهير والمتابعين، حيث خصصه لزوجته بريانكا شوبرا وابنته مالتي ماري تشوبرا جوناس.

وحملت بريانكا شوبرا ابنتها مالتي بين ذراعيها بينما كان نيك جوناس يلقي خطابه المؤثر وكلماته اللطيفة، حيث قال: إلى زوجتي الجميلة، أنت الصخرة الساكنة وسط جنون العاصفة، أعظم هدية لي في الحياة، وكُللت بكوني أبًا لابنتنا الجميلة.

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وسلطت الكاميرات الأضواء على ردود فعل بريانكا شوبرا التي ظلت مبتسمة وتلوح لزوجها مع ابنتيهما.

حصول جوناس على نجمة مشاهير هوليوود

وحصل الأخوة جوناس (نيك وكيفن وجو)، على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، وقد انضمت عائلاتهم إليهم بما في ذلك زوجاتهم وأطفالهم.

خطاب نيك جوناس عن زوجته بريانكا شوبرا يأسر قلوب المتابعين 

وتلقى نيك جوناس الدعم من زوجته بريانكا شوبرا، كما انضمت إلى كيفن زوجته دانييل وابنتيهما، وكذلك انضمت صوفي تورنر بطلة مسلسل صراع العروش لزوجها جو جوناس.

ظهور ابنة بريانكا شوبرا لأول مرة

وكشفت النجمة بريانكا شوبرا عن وجه ابنتها مالتي ماري، لأول مرة منذ ولادتها أثناء وجودها في ممشى المشاهير في هوليوود مع زوجها نيك جوناس، وأعضاء فريق Jonas Brothers.

وكان نيك جوناس قد تزوج من بريانكا شوبرا في عام 2018، في حفل زفافٍ أسطوري امتدّ لعدّة أيام، وسيطر الحدث حينها على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم لاسيما وأن الممثلة الهندية تسبق المغني الأمريكي في العمر بـ 10 سنوات.

خطاب نيك جوناس عن زوجته بريانكا شوبرا يأسر قلوب المتابعين 

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