Icon

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا متمعدنًا حتى 2022 Icon حماية المستهلك: 3 شروط للمطالبة بالتعويض عن المنتج المغشوش Icon إصابة كورتوا قبل لقاء مايوركا ضد الريال Icon الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم  Icon فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن Icon طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم Icon لقاء الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.7 مليارات ريال Icon مجلة أمريكية: السعودية القوة النووية القادمة Icon الصحة: 40 إصابة كورونا جديدة و30 حالة تعافي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كييف تدفع بتعزيزات عسكرية

حرب شوارع في باخموت الأوكرانية وتقدم روسي

2023-02-05 الساعة 2:07
حرب شوارع في باخموت الأوكرانية وتقدم روسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها تخوض معارك ضد القوات الأوكرانية في شمالي مدينة باخموت، فيما واصلت تعزيز مواقعها إلى الشمال من المدينة شبه المحاصرة الواقعة شمال شرقي مقاطعة دونيتسك.

قتال عنيف

قال قائد ميليشيا فاجنر الروسية الخاصة، اليوم الأحد، إن قتالًا عنيفًا لا يزال مستمرًا في الأجزاء الشمالية من مدينة باخموت الأوكرانية التي كانت محط اهتمام القوات الروسية منذ أسابيع.

قد يهمّك أيضاً
Img

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود

Img

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وغبار على 4 مناطق

وأضاف مؤسس ورئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن قواته يقاتلون من شارع لشارع ومنزل لمنزل ضد القوات الأوكرانية التي لم تنسحب من مدينة باخموت.

معركة باخموت

وتحاول القوات الروسية تطويق مدينة باخموت والاستيلاء عليها منذ أسابيع، ويبدو أنها تحرز تقدمًا بطيئًا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن روسيا حققت تقدمًا طفيفًا في محاولتها لتطويق باخموت، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على المدينة فسيكون ذلك هو أهم تقدم استراتيجي لها منذ الصيف الماضي.

موقف أوكرانيا

ورفض بريغوجين تقارير في وسائل الإعلام الروسية تشير إلى تخلي القوات الأوكرانية عن باخموت، وقال إن القوات الأوكرانية لا تتراجع في أي مكان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم