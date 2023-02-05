حرب شوارع في باخموت الأوكرانية وتقدم روسي

كشفت مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها تخوض معارك ضد القوات الأوكرانية في شمالي مدينة باخموت، فيما واصلت تعزيز مواقعها إلى الشمال من المدينة شبه المحاصرة الواقعة شمال شرقي مقاطعة دونيتسك.

قتال عنيف

قال قائد ميليشيا فاجنر الروسية الخاصة، اليوم الأحد، إن قتالًا عنيفًا لا يزال مستمرًا في الأجزاء الشمالية من مدينة باخموت الأوكرانية التي كانت محط اهتمام القوات الروسية منذ أسابيع.

وأضاف مؤسس ورئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن قواته يقاتلون من شارع لشارع ومنزل لمنزل ضد القوات الأوكرانية التي لم تنسحب من مدينة باخموت.

معركة باخموت

وتحاول القوات الروسية تطويق مدينة باخموت والاستيلاء عليها منذ أسابيع، ويبدو أنها تحرز تقدمًا بطيئًا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن روسيا حققت تقدمًا طفيفًا في محاولتها لتطويق باخموت، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على المدينة فسيكون ذلك هو أهم تقدم استراتيجي لها منذ الصيف الماضي.

موقف أوكرانيا

ورفض بريغوجين تقارير في وسائل الإعلام الروسية تشير إلى تخلي القوات الأوكرانية عن باخموت، وقال إن القوات الأوكرانية لا تتراجع في أي مكان.