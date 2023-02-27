Icon

خبير زلازل: العالم الهولندي يستغفل الجميع ويتسلى بأعصاب العالم Icon وظائف شاغرة في شركة الأنظمة الميكانيكية Icon وافد يكشف عن دخله الشهري في توصيل الطلبات بالسعودية Icon أمير تبوك يواسي أسرة البراهيم في وفاة فقيدهم Icon وظائف شاغرة بمجموعة ديافيرم في 6 مدن Icon لصوص يسرقون أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان Icon صفع زوجته خلال بث مباشر فعاقبته المحكمة بالسجن لعام كامل Icon معلمة تحفز طلابها بتزيين مركبتها بعبارات وحلوى بطريقة مبتكرة Icon هلا التويجري: السعودية تؤكد احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب Icon تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مطالباً الجميع بالتحصن من التكهنات غير المدروسة

خبير زلازل: العالم الهولندي يستغفل الجميع ويتسلى بأعصاب العالم

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
خبير زلازل: العالم الهولندي يستغفل الجميع ويتسلى بأعصاب العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتبر عالم الزلازل الأردني، نجيب أبو كركي، أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي توقع زلزالاً في تركيا قبيل أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر السادس من فبراير الجاري، يستغفل الجماهير.

وأكد أستاذ الجيوفيزيا وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، أنه سيثبت للعالم أن فرانك لم يتنبأ بشيء، عبر نشر خريطة لأميركا الجنوبية فارغة من الزلازل اليوم الأحد، فيما سيوثق مركز دراسات زلازل أوروبا والبحر المتوسط وقوع عشرات الزلازل في نفس المنطقة المذكورة خلال 24 الساعة القادمة.

يتسلى بأعصاب الناس

وأردف أبو كركي أنه سينشر غداً الخريطة نفسها وعليها هزات “مستقبلية” وقعت في نفس المكان، وخلال أسبوع ستمتلئ تلك الخريطة بمئات الهزات ما بين 3 – 5 درجات وربما أكثر على مقياس ريختر.

إلى ذلك، طالب جميع المتابعين والراصدين لهذا الشأن بعدم اعتبار ذلك تنبؤاً بل النمط الطبيعي لمثل هذه التحركات.

وجدد التأكيد على أن العالم الهولندي يستغفل الجميع ويتسلى بأعصاب العالم، مطالباً الجميع بالتحصن من مثل هذا النوع من التكهنات غير المدروسة.

وقال: “لا تنخدعوا من الآن فصاعدًا بتكهنات العابثين وشطحات المتنبئين وإشاعاتهم”.

عالم مثير للجدل

يشار إلى أن توقعات فرانك هوغربيتس كانت أثارت الجدل بل الرعب بتنبؤاته حول الزلازل التي تقع في دول العالم، إذ عاد من جديد قبل أيام ليحذر من زلزال في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، زاعمًا أنه لن يكون كارثيًا، لكن قد يصبح كذلك في بداية مارس، على حد قوله.

وصادفت توقعات العالم الهولندي الواقع، بعد حصول زلزال في طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها والذي جاء فيه قد يحدث نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22.

كما زاد من صحة توقعاته أيضا ما سجلته شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، حيث سجلت 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من السويس، يوم الجمعة، شعر بها سكان القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم