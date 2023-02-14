ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها

أثارت المطربة دنيا بطمة، حالة من الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد نشرته عبر منصة تيك توك بملامح متغيرة.

وظهرت بطمة وهي تغني على أنغام أغنية حبك سفاح لنانسي عجرم، بملامح متغيرة وذقن شبهه البعض بالمثلث.

وأشار البعض إلى أن دنيا بطمة ربما خضعت لعملية تجميل في منطقة الذقن بينما رجّح آخرون استخدامها فلتر.

جاءت التشبيهات متنوعة البعض شبه ذقن دنيا بطمة بالسلاح والخنجر وسكين المطبخ.

وكان آخر أعمال الفنانة دنيا بطمة هي أغنية “مارياج”، التي تأتي من كلمات وألحان نبيل الحوري، وتوزيع أشرف بن صفية، وإخراج الترك للإنتاج والإخراج.

وتعرضت الفنانة للسخرية في السابق من طليقها، بعد انتشار خبر انفصال شقيقتها إيمان بطمة عن خطيبها، وعلق المنتج البحريني محمد الترك على الأمر من خلال تدوينة نشرها عبر سناب شات وتحمل الكثير من علامات الاستفهام.

ويبدو أن الخلاف بين الترك وعائلة طليقته الفنانة دنيا بطمة لم ينتهِ بعد، فبعد انتشار خبر فسخ خطوبة الفنانة الشابة إيمان عن حبيبها المغربي أيوب حيمي، نشر الترك تدوينة جاء فيها: “ريحتكم دوام، اللهم لا شماتة، الحمد لله والشكر لله أنا الرقم الصعب”.

يُذكر أن الخلاف بين الفنانة المغربية دنيا بطمة ووالد ابنتيها لا يزال قائمًا بعد فوزها في الجولة الأولى من المحاكمة الحاصلة بينهما، بعد دعوى الطلاق التي رفعتها ضدّه واتهمته فيها بخيانتها، حيث قضى قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية بمراكش بطلاق دنيا من الترك، ومنحها حضانة ابنتيها. وجاء هذا القرار بعدما أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية في مراكش، الترك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 3000 درهم.