Icon

مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون Icon تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء  Icon حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي Icon مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال والجهود السعودية لإغاثة سوريا وتركيا Icon ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها Icon ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام Icon إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو Icon ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا Icon وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين Icon الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لنظام الرعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
ظهرت بملامح غريبة عبر تيك توك

ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت المطربة دنيا بطمة، حالة من الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد نشرته عبر منصة تيك توك بملامح متغيرة.

إطلالة دنيا بطمة

وظهرت بطمة وهي تغني على أنغام أغنية حبك سفاح لنانسي عجرم، بملامح متغيرة وذقن شبهه البعض بالمثلث.

قد يهمّك أيضاً
Img

عقود عمل فورية في ملتقى لقاءات حائل 2023

Img

الإحباط يسيطر على أفراد الحرس الثوري الإيراني

وأشار البعض إلى أن دنيا بطمة ربما خضعت لعملية تجميل في منطقة الذقن بينما رجّح آخرون استخدامها فلتر.

سخرية مواقع التواصل

جاءت التشبيهات متنوعة البعض شبه ذقن دنيا بطمة بالسلاح والخنجر وسكين المطبخ.

وكان آخر أعمال الفنانة دنيا بطمة هي أغنية “مارياج”، التي تأتي من كلمات وألحان نبيل الحوري، وتوزيع أشرف بن صفية، وإخراج الترك للإنتاج والإخراج.

سخرية طليقها

وتعرضت الفنانة للسخرية في السابق من طليقها، بعد انتشار خبر انفصال شقيقتها إيمان بطمة عن خطيبها، وعلق المنتج البحريني محمد الترك على الأمر من خلال تدوينة نشرها عبر سناب شات وتحمل الكثير من علامات الاستفهام.

ويبدو أن الخلاف بين الترك وعائلة طليقته الفنانة دنيا بطمة لم ينتهِ بعد، فبعد انتشار خبر فسخ خطوبة الفنانة الشابة إيمان عن حبيبها المغربي أيوب حيمي، نشر الترك تدوينة جاء فيها: “ريحتكم دوام، اللهم لا شماتة، الحمد لله والشكر لله أنا الرقم الصعب”.

يُذكر أن الخلاف بين الفنانة المغربية دنيا بطمة ووالد ابنتيها لا يزال قائمًا بعد فوزها في الجولة الأولى من المحاكمة الحاصلة بينهما، بعد دعوى الطلاق التي رفعتها ضدّه واتهمته فيها بخيانتها، حيث قضى قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية بمراكش بطلاق دنيا من الترك، ومنحها حضانة ابنتيها. وجاء هذا القرار بعدما أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية في مراكش، الترك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 3000 درهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب