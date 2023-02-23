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رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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يواصل رجال المرور عملهم في تنظيم الحركة المرورية، مع احتفالات المملكة بذكرى يوم التأسيس التي حلت أمس الأربعاء.

وأظهرت صور نشرتها الإدارة العامة للمرور على حسابها بموقع “تويتر”، جهود أبطال المرور لتسيير العملية المرورية خلال احتفالات يوم التأسيس، من أجل سلامة وحماية المركبات والمواطنين.

فعاليات يوم التأسيس

واحتفلت المملكة، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

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