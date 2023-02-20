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وسط دعوات للتقيد بالسرعة النظامية

رد فعل مسعف تفاجأ بابنه ضمن المصابين في حادث سير

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
رد فعل مسعف تفاجأ بابنه ضمن المصابين في حادث سير
المواطن - فريق التحرير

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كشف مساعد الرئيس للشؤون التشغيلية في هيئة الهلال الأحمر عبدالله المهيدلي، عن قصة مسعف كان يحاول إنقاذ عدد من المصابين في حادث سير، واكتشف أن ابنه أحد المصابين.

 

رد فعل غير متوقع

وأوضح المهيدلي في تصريحات عبر برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”” أنه عند وصول الدفاع المدني لإنقاذ مصابين في حادث سير تبين أن أحد المصابين هو نجل أحد المسعفين والذي صدم لكنه لم يكتف بالمشاهدة فقط بل ازداد إصرارًا لإنقاذ ابنه والمصابين الآخرين”.

ولفت إلى أن المسعف أصر على حمل ابنه بالإضافة إلى أحد المصابين حتى وصلوا إلى المنشأة الطبية، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التقيد بالسرعة النظامية.

وقت الحوادث

وأشار إلى أن أكثر الحوادث تتم في المدن الرئيسية بسبب ارتفاع وتيرة حركة السير، في أوقات الذروة من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

ولفت إلى أن الحوادث على الطرق السريعة والفرعية خارج المدن الرئيسية تكثر بعد منتصف الليل وغالبيتها تكون حوادث جماعية لعائلات أو أكثر من مركبة.

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