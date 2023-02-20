رد فعل مسعف تفاجأ بابنه ضمن المصابين في حادث سير

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كشف مساعد الرئيس للشؤون التشغيلية في هيئة الهلال الأحمر عبدالله المهيدلي، عن قصة مسعف كان يحاول إنقاذ عدد من المصابين في حادث سير، واكتشف أن ابنه أحد المصابين.
فيديو | مساعد الرئيس للشؤون التشغيلية في هيئة الهلال الأحمر عبد الله المهيدلي: مسعف كان يحاول إنقاذ عدد من المصابين في حادث سير واكتشف أن ابنه أحد المصابين.. وأكثر الحوادث في المدن من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء#الراصد pic.twitter.com/rMp3C3ur8Hقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) February 19, 2023
وأوضح المهيدلي في تصريحات عبر برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”” أنه عند وصول الدفاع المدني لإنقاذ مصابين في حادث سير تبين أن أحد المصابين هو نجل أحد المسعفين والذي صدم لكنه لم يكتف بالمشاهدة فقط بل ازداد إصرارًا لإنقاذ ابنه والمصابين الآخرين”.
ولفت إلى أن المسعف أصر على حمل ابنه بالإضافة إلى أحد المصابين حتى وصلوا إلى المنشأة الطبية، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التقيد بالسرعة النظامية.
وأشار إلى أن أكثر الحوادث تتم في المدن الرئيسية بسبب ارتفاع وتيرة حركة السير، في أوقات الذروة من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.
ولفت إلى أن الحوادث على الطرق السريعة والفرعية خارج المدن الرئيسية تكثر بعد منتصف الليل وغالبيتها تكون حوادث جماعية لعائلات أو أكثر من مركبة.