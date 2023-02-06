زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع الميداني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لإطلاق عمليتها العسكرية في بلاده.

لا بديل للنصر

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور: “الأمور صعبة جدًا في منطقة دونيتسك، وهناك معارك ضارية لكن مهما كان الأمر صعبًا ومهما كانت الضغوط هناك، يجب أن نتحمل، لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر”.

وأوضح أن روسيا تمارس ضغوطًا متزايدة لتعويض هزائمها في العام الماضي. وأضاف: “نرى ذلك على مختلف قطاعات الجبهة. وتمارس روسيا أيضًا الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات”.

منصب وزير الدفاع

وأعلن رئيس كتلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البرلمان، تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية في منصب وزير الدفاع.

وأوضح ديفيد أراخاميا أن كيريلو بودانوف سيتولى وزارة الدفاع، بدلا من أوليكسي ريزنيكوف، الذي تم “نقله إلى منصب وزاري آخر”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

معارك فاغنر

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المعارك في عدد من المناطق الأوكرانية، إذ كشفت مجموعة فاغنر الروسية، أمس الأحد، أن قواتها تخوض معارك ضد القوات الأوكرانية في شمال مدينة باخموت.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية قبل أيام، أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على البلاد قبل نهاية الشهر.