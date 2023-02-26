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متحدثًا في الفيلم الوثائقي سنة واحدة

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حدة بصره تراجعت بشكل كبير بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

إصابة بصره

جاء اعتراف الرئيس الأوكراني البالغ من العمر 45 عامًا، في الفيلم الوثائقي “سنة واحدة”، وفيه أجرى مؤلف الفيلم الصحفي الأوكراني دميتري كوماروف، مقابلة مع زيلينسكي في مقصورة قطار.

وخلال الحديث أشار الرئيس الأوكراني، إلى أنه لم يعد بإمكانه قراءة ما هو مكتوب على ملصق كيس الشاي. وأضاف: “لا أستطيع رؤية أي شيء، مهما حاولت. لقد فقدت بصري، إنها مشكلة جسدية”.

تخفيف الإضاءة

ويعتقد زيلينسكي أن أحد الأسباب، هو أنه يعمل كثيرًا وكذلك معظم الموظفين في مكتبه عندما تكون الإضاءة سيئة أو معدومة تقريبًا.

وقال: “لأننا لم نستخدم الإضاءة بشكل كامل. والحراس يصرون على ضرورة تخفيف النور في المبنى”. وأكد أن الأمر استمر كذلك لعدة أشهر.

الفيلم الوثائقي

وقال الرئيس الأوكراني إنه لا يستخدم العدسات ويستخدم النظارات في الوقت الراهن للقراءة.

أتى الفيلم الوثائقي ليرصد ما خلفته الحرب الروسية على أوكرانيا خلال عام، وأبرز القرارات والتحركات السرية التي أجراها الرئيس الأوكراني في 365 يومًا من المعارك.

 

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