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 شهدت العديد من الأماكن على الأرض هزات أرضية قوية

سر شعور البعض بـ الزلازل دون غيرهم

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
سر شعور البعض بـ الزلازل دون غيرهم
المواطن- فريق التحرير

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يمكن تصنيف شهر فبراير من هذا العام على أنه شهر الزلازل، حيث شهدت العديد من الأماكن على الأرض هزات أرضية قوية، ومن أكثرها تدميرًا زلزال شرق المتوسط الذي خلف دمارًا واسعًا في تركيا وسوريا.

ومع تكرر الزلازل، باختلاف شدتها، يطرأ تساؤل حول لماذا يشعر البعض بالهزة الأرضية فيما لا يشعر به البعض الآخر؟

التفسير العلمي

وبحسب قناة العربية، قال أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بـ جامعة تشابمان الأمريكية ونائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور هشام العسكري، إن هناك ما يُعرف بالألواح والصفائح التكتونية وهذه الصفائح تحمل أجزاء من اليابسة والمحيطات، ويمكن للوح التكتوني الواحد أن يكون محملاً بجزء قاري من اليابسة وآخر مائي من المحيطات.

التفسير وراء لماذا يشعر البعض بالزلزال ولا يشعر غيرهم (1)

وأضاف أن من سوء حظ تركيا مثلا أنها تقع عند تقاطع 3 ألواح تكتونية، فيما لا تقع مصر عند تقاطع أي ألواح تكتونية، ولكنها تقع عند اللوح التكتوني للشمال الإفريقي، ولذلك وفور وقوع زلزال تركيا خرجت موجات وهزات من هذا الزلزال للألواح التكتونية الأخرى فشعر به سكان دول الجزء القاري الموجودة به ومنها مصر.

وقال إن هذا لا يعنى عدم حدوث زلازل داخل مصر، لكن يوجد حركات تكتونية نشطة مستمرة في بعض الأماكن والمناطق بها، مضيفا أن ما نشعر به داخل مصر شيء طبيعي نتيجة سرعة تحرك موجات مختلفة من نقاط تكون الزلزال وتستطيع هذه الموجات التحرك في مسافة زمنية قصيرة ولمئات الكيلو مترات، وهو ما حدث بالفعل فور وقوع زلزال تركيا ووصول موجاته لمصر وشعور السكان به.

التفسير وراء لماذا يشعر البعض بالزلزال ولا يشعر غيرهم (1)

 توافق في التردد

وكشف الخبير المصري أن البعض قد يشعر بالزلزال والبعض الآخر قد لا يشعر به، رغم وقوعه، ويرجع هذا للموجات والهزات الارتدادية الصادرة منه وعنه، وقد تصيب لوحًا تكتونيًّا ولا تصيب الآخر، وقد تصل لمنطقة ولا تصل للأخرى لذا قد يكون مثلاً اثنان من السكان في مبنى واحد ويشعر أحدهما بزلزال والأخر لا يشعر به، وقد يكون هناك مبنى تأثر بالزلزال والمبنى المجاور لا.

وتابع  أن المباني قد تتوافق مع العجلة الأرضية عند حدوث زلازل ويحصل توافق في التردد فيحدث اهتزاز للمباني ووقتها يشعر السكان بالزلزال.

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