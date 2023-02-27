صفع زوجته خلال بث مباشر فعاقبته المحكمة بالسجن لعام كامل

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قضت محكمة بالسجن لمدة عام في إسبانيا على رجل صفع زوجته خلال بث حي عبر شبكة تيك توك، في قرار نادر لأن الضحية لم تكن ترغب في تقديم شكوى، وفق ما أعلنت المحكمة التي حكمت في القضية الاثنين.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اعتبرت محكمة مدينة سوريا في شمال إسبانيا، أن المتهم مذنب بارتكاب إساءة المعاملة والعنف ضد المرأة.
ووقعت الحادثة ليلة 27-28 يناير في مدينة سوريا. فأثناء مشاركتها في معركة أثناء بث مباشر على تيك توك مع ثلاثة أصدقاء أمام جمهور افتراضي من آلاف الأشخاص، تعرضت امرأة للصفع بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ يرتجف وشعرها يتطاير. وتسببت هذه الصفعة ببكاء الضحية، على ما أوردت المحكمة في قرارها.
وبحسب الحكم القضائي، فإن المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته أمام آلاف الأشخاص بقصد الإضرار بسلامتها الجسدية وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك لم يتسبب لها بأي إصابة، لكنه يشكّل إساءة معاملة بديهية وواقعية.