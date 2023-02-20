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تظهر قوة الهزة الأرضية المدمرة

صورة مخيفة لجبل قسمه زلزال تركيا لنصفين

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
صورة مخيفة لجبل قسمه زلزال تركيا لنصفين
المواطن - فريق التحرير

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تسبب زلزال تركيا في تدمير العديد من المنازل والمباني في أكشاداغ، كما قسّم الجبل في منطقة أكتيب، المعروف باسم “دير روك”، إلى قسمين، مما يثبت الآثار المدمرة للزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا وأسفرا عن مصرع أكثر من 41 ألفًا.

انقسام الجبل

وأشار تقرير لصحيفة “حرييت” التركية إلى تسبب الزلزال الذي كان مركزه كهرمان مرعش بشقوق عميقة على جبل في منطقة أكشاداغ بملاطية.

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ووفق الصحيفة التركية، فقد أصيب المواطنون الذين زاروا المنطقة بالذهول من المشهد الذي رأوه، حيث تقسّم الجبل بشكل عرضي بفعل الزلزال المدمر.

شقوق بالجبل

ونقلت “حرييت” عن ظافر جاهد ليفينتوغلو، أحد سكان المنطقة، قوله إنه صعد إلى المنطقة الجبلية من خلال تتبع الشقوق خلف المنازل المدمرة، حيث شاهدوا شقوقًا تقسم الجبل لقسمين تمتد لـ3 كيلومترات تقريبًا.

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت، أمس الأحد، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال، الذي وقع قبل نحو أسبوعين وخلّف عشرات آلاف القتلى.

البحث عن ناجين

وذكرت السلطات التركية أن عمليات البحث عن ناجين من الزلزال “انتهت في كل المناطق باستثناء محافظتين”، مشيرة إلى أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 40689 شخصًا.

وشاركت عناصر الإنقاذ من عدة دول في عمليات البحث، التي انطلقت يوم الاثنين 6 فبراير، وأسفرت عن العثور على مئات الناجين تحت الأنقاض.

وأدى الزلزال القوي، الذي ضرب تركيا، إلى وفاة وإصابة مئات الآلاف من الأشخاص، بينما قدّرت الخسائر المادية بين 30 و40 مليار دولار.

 

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