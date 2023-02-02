كاميرا تلتقط 400 صورة لدب معجب بنفسه ليلة صوت الأرض تتصدر الترند العربي والدولي كأكبر لوحة فنية عربية طائرات جزائرية خاصة لتصدير الخضار والفواكه للخليج نصائح لتجنب الحرائق المنزلية بسبب الشواحن الكهربائية أبشر تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة زوجان يتركان رضيعهما بالمطار لعدم شراء تذكرة منفصلة له ضبط 3 متسولين بـ جازان أحدهم يستعطف قائدي المركبات نجاة 3 أستراليين من موت محقق بفضل صندوق عائم التأمينات: فترة الرعاية بعد الوضع لا تعتبر ضمن الراحات الرسمية مذكرة تفاهم للتعاون في الطاقة بين السعودية وفرنسا
أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، عن جلب طائرات خاصّة لبدء عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكه في البلاد نحو منطقة الخليج.
ولفت الوزير على هامش زيارته إلى ولاية البليدة، إلى أن قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد الفواكه والخضار أدى بالفلاحين إلى مضاعفة المنتوج والتفكير في التصدير، وفقًا للنهار أونلاين.
وحضر وزير التجارة الجزائري إلى ولاية البليدة صبيحة اليوم الخميس، للإشراف على فعاليات انطلاق القافلة الوطنية التحفيزية حول نشاط التجارة المتنقلة.
وحملت القافلة شعار أينما تكونوا نصل إليكم، التي ينظمها المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية حتى 9 فبراير.