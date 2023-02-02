طائرات جزائرية خاصة لتصدير الخضار والفواكه للخليج

أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، عن جلب طائرات خاصّة لبدء عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكه في البلاد نحو منطقة الخليج.

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ولفت الوزير على هامش زيارته إلى ولاية البليدة، إلى أن قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد الفواكه والخضار أدى بالفلاحين إلى مضاعفة المنتوج والتفكير في التصدير، وفقًا للنهار أونلاين.

وحضر وزير التجارة الجزائري إلى ولاية البليدة صبيحة اليوم الخميس، للإشراف على فعاليات انطلاق القافلة الوطنية التحفيزية حول نشاط التجارة المتنقلة.

وحملت القافلة شعار أينما تكونوا نصل إليكم، التي ينظمها المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية حتى 9 فبراير.