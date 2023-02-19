أمانة وصدق الطفل حاتم يثيران إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

أشاد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بطفل يدعى حاتم ظهر في مقطع فيديو وهو يقول الحقيقة والصدق خلال بيعه الفقع في سوق الفقع برفحاء.

أمانة وصدق

وظهر الطفل حاتم بن محمد الرويان الشمري وهو يبيع لأحد المواطنين الفقع، ويتحدث معه بكل صدق وأمانة عن محتوى العبوات التي لديه وسعرها وكبرها، حيث قال المشتري: “عشان صادق والله بآخذ منك”.

وردّ عليه الطفل بالقول: “أفرده أمامك وشوفه”، مؤكدًا أنه يتعامل بهذه الطريقة لخوفه من محاسبة الله له. وعليه استحق الطفل حاتم التكريم من مدرسته، نظرًا لأمانته وتربيته وصدقه.

إشادة بالتربية والنزاهة

وعلق الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي على الفيديو بالقول: “أعجبني صدق هذا الولد في سوق الفقع في رفحاء بارك الله به وبمن رباه هذه التربية.. تكفون اللي يبي فقع من رفحاء لا يتعدى هالولد الصدوق”.

وقال الصحفي اليمني محمد الضبياني “رغم صغر سنه، إلا أنه يُعلم الجميع أن الصدق والنزاهة والأمانة هي الطريق الأسلم نحو النجاح .. بارك فيك يا حاتم”.

ولفت مغرد آخر: “الله أكبر كم من كلمات معبّرة وصادقة بارك الله في البائع والشاري وبارك الله فيمن ربّى هذا الطفل الرائع”. كما أكد آخر أن هذا المقطع من أجمل المقاطع وذلك ما بين البائع الصادق وحسن تعامل المشتري.