قيمة الحشرات الغذائية أعلى من المصادر الحيوانية والنباتية !

أكد أستاذ مساعد بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالهادي بيما، أن الحشرات تعد مصدرًا للبروتين، وتحتوي بعضها على قيمة غذائية أعلى من قيمة المصادر الحيوانية والنباتية.

وقال د. عبدالهادي في تصريحات لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية، إن الأبحاث العلمية أثبتت مما لا شك فيه أن الحشرات تحتوي على البروتين، وتعتبر مصدر للبروتين، ولكن الاختلاف هنا في موضوع الكمية المتاحة للإنسان للاستفادة منه، مشيرًا إلى أن نوعية البروتين وكمية البروتين لا تقل عن استهلاك أي نوع من أنواع اللحوم سواء كانت لحوم أبقار، أو أغنام أو دواجن.

نوعية البروتين

وفيما يتعلق بـ نوعية البروتين، أضاف د. عبدالهادي، أنه بالنسبة للبروتينات فلها قيم غذائية يطلق عليها مسمى الأحماض الأمينية الأساسية، لأن الجسم لا يستطيع أن يصنعها فلا بد أن نأخذها من الطعام، كاللحوم مثلًا.

الاستفادة الغذائية

ولفت إلى أنه كلما ارتفعت كمية الأحماض الأمينية الأساسية زادت جودة البروتين، وهذا الشيء بالنسبة للحشرات رغم الأبحاث والدراسات أكدت أنها تحتوي على هذه الأحماض الأمينية، موضحًا أنه لا يوجد دراسات كافية بشأن الكمية المتاحة لجسم الإنسان للاستفادة منها، مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى تؤثر في حجم الاستفادة مثل تفاعلات الأمعاء فقد تؤخر مسألة الامتصاص مثلًا أو استفادة الجسم منها.

من جانب آخر، أوضح د. عبدالهادي، أنه بالنسبة للقيمة الغذائية لا يمكن قياسها بوجود البروتين فقط، ولكن القيم الغذائية تشمل المعادن تشمل والفيتامينات، ومكونات أخرى من الغذاء مثل الدهون وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه المكونات توجد داخل الحشرات وتم قياسها في المختبرات العلمية وثبت بالفعل أنها تحتوي على معادن، وقد تكون كمية المعادن بداخل الحشرات في بعض الأحيان أعلى من بعض المصادر الحيوانية والنباتية.