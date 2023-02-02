كاميرا تلتقط 400 صورة لدب معجب بنفسه

اكتشف دب فضولي أسود، بولاية كولورادو الأمريكية، كاميرا لتصوير الحياة البرية، حيث وقف أمامها، فالتقطت له 400 صورة رائعة.

إعجاب الدب بنفسه

وبحسب وسائل إعلام، عكست الصور من زوايا مختلفة حالة من إعجاب الدب بنفسه.

من المعروف أن كاميرات الحياة البرية تساعد في معرفة الحيوانات الموجودة وماذا تفعل على مدار يوم أو أسبوع أو حتى سنوات.