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من نوع HSI32 تم تصنيعه محليًا وفقًا لأحدث المواصفات

لحظة رفع العلم السعودي فوق أحد الزوارق الاعتراضية السريعة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
لحظة رفع العلم السعودي فوق أحد الزوارق الاعتراضية السريعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات رفع العلم السعودي فوق أحد الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع “HSI32” المصنعة محليًا.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظات رفع العلم السعودي ورفرفته فوق أحد الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع “HSI32” التي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

تفاصيل تصنيع الزوارق

وكانت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، أعلنت اليوم الثلاثاء، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32)، التي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وذلك بتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة “إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI” وشركة CMN الفرنسية.

وجاء الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة تحقيقًا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وسعيًا إلى استكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليًا في أكتوبر من العام 2020.

وثمن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة، والقوات البحرية بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

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