لحظة هجوم مواطن فرنسي غاضب على ماكرون

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هاجم مواطن فرنسي غاضب، الرئيس إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته معرض باريس للزراعة الدولي.
طالبه بمزيد من العمل بشأن ملف المناخ.. فرنسي غاضب يهاجم الرئيس إيمانويل #ماكرون خلال زيارته معرض باريس للزراعة الدولي#فرنسا#الحدث pic.twitter.com/zqQMtrzwgB
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 26, 2023
وظل يصرخ في وجه الرئيس الفرنسي، مطالبًا بمزيد من العمل بشأن ملف المناخ، إلا أن قوات الأمن اعتقلته على الفور.
بدأ إيمانويل ماكرون، أمس السبت، زيارة لمعرض باريس الزراعي الذي يعد تجمعًا سياسيًا تقليديًا لرؤساء فرنسا، في أوج مواجهة حول إصلاح نظام التقاعد وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبعد تبادل الحديث مع ممثلي صناعة صيد السمك، افتتح ماكرون المعرض الذي يسمح منذ 1964 لسكان المدن بالتعرف على عالم الزراعة كل عام.
وهو ثاني اتصال مباشر للرئيس ماكرون خلال أسبوع مع الفرنسيين بعد زيارته الثلاثاء الماضي لسوق رانجيس جنوب باريس، حيث دافع عن إصلاح التقاعد الذي يقضي برفع سن التوقف عن العمل إلى 64 عامًا.
ومضى ماكرون يومًا كاملاً في محاورة متخصصين في الثروة الحيوانية والمحاصيل وصيد السمك والصناعات الغذائية، وكذلك مع الزوار الذين سيتوافدون في اليوم الأول من المعرض. وتشهد تلك الفعاليات في أغلب الأحيان حوادث غير متوقعة.
ويطوي الرئيس الفرنسي بذلك صفحة أسابيع عديدة من الابتعاد عن وسائل الإعلام على خلفية المعركة حول إصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الرئيسي في ولايته الثانية التي تبلغ خمس سنوات، وفقًا لمونت كارلو.