معلمة تحفز طلابها لمواجهة رهبة الاختبارات بملصقات على مركبتها

أثارت معلمة في جدة جدلًا بين رواد موقع “تويتر”، بعد وضعها ملصقات على مركبتها لتحفيز طلابها ودعمهم لمواجهة رهبة الاختبارات التي انطلقت منذ الأحد الماضي.

ملصقات وحلوى

ووثق مقطع فيديو متداول، مركبة معلمة ملصق عليها عدد من اللافتات التحفيزية، وحلوى عديدة، بهدف مساعدة الطلاب على مواجهة رهبة الاختبارات.

وتباينت ردود أفعال مغردي موقع “تويتر” بشأن هذه المبادرة، فقالت إحدى المغردات “الله يسعدها ما قصرت”، فيما قالت أخرى “وين الطالبات ووين سيارتها؟! الطالبات في المدرسة والسيارة واقفة خارج المدرسة؟ نفسي أعرف وين التحفيز؟”.

وقال آخر “رهبة الاختبار تروح إذا تم تدريب الطلاب على الاختبارات ما يجعلهم يدخلون الاختبار بكل ثقة”.

انطلاق الاختبارات

وانطلقت، الأحد الماضي، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، حيث تستمر لمدة 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وسط جاهزية تامة من كافة إدارات التعليم بجميع المناطق.

وخصصت وزارة التعليم ممثلةً في إدارات التوجيه الطلابي خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسيًا؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي.