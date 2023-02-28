تعامل غير آدمي من الشرطة الأمريكية يتسبب في وفاة مسنة معلمة تحفز طلابها لمواجهة رهبة الاختبارات بملصقات على مركبتها حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 فبراير سر ظهور الضوء الأزرق في السماء قبل الزلزال امرأة توثق احتراق مطبخها بعد 24 ساعة من تركيبه زعيم المافيا يهرب من أصعب سجون إيطاليا بطريقة خيالية أمير القصيم يرفض قيام معلمه لمصافحته: والله ما تقوم جامعة أم القرى تفتتح أول صيدلية تعليمية بمكة المكرمة ركوب الدراجات المائية التجربة المفضلة لزوار واجهة جدة البحرية 76 إصابة كورونا و39 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة
أثارت معلمة في جدة جدلًا بين رواد موقع “تويتر”، بعد وضعها ملصقات على مركبتها لتحفيز طلابها ودعمهم لمواجهة رهبة الاختبارات التي انطلقت منذ الأحد الماضي.
ووثق مقطع فيديو متداول، مركبة معلمة ملصق عليها عدد من اللافتات التحفيزية، وحلوى عديدة، بهدف مساعدة الطلاب على مواجهة رهبة الاختبارات.
وتباينت ردود أفعال مغردي موقع “تويتر” بشأن هذه المبادرة، فقالت إحدى المغردات “الله يسعدها ما قصرت”، فيما قالت أخرى “وين الطالبات ووين سيارتها؟! الطالبات في المدرسة والسيارة واقفة خارج المدرسة؟ نفسي أعرف وين التحفيز؟”.
وقال آخر “رهبة الاختبار تروح إذا تم تدريب الطلاب على الاختبارات ما يجعلهم يدخلون الاختبار بكل ثقة”.
وانطلقت، الأحد الماضي، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، حيث تستمر لمدة 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وسط جاهزية تامة من كافة إدارات التعليم بجميع المناطق.
وخصصت وزارة التعليم ممثلةً في إدارات التوجيه الطلابي خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسيًا؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي.