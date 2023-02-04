موجة صقيع تحول أمريكا وكندا لمناطق أبرد من المريخ

ضربت موجة صقيع دولة أمريكا وكندا، وتؤثر على ما يقرب من 100 مليون شخص، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الموجة البالغة البرودة قد تسبب رياحًا شديدة تحدث مرة واحدة في الجيل.

وقالت السلطات في كندا، إن هذه البرودة يمكن أن تُصيب الفرد بقضمة الصقيع في أقل من 10 دقائق، وعلى ذلك، دعت السكان إلى الحد من فترات البقاء في الهواء الطلق.

أبرد من المريخ

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تخلق موجة القطب الشمالي طقسًا مميتًا حيث جعلت درجة الحرارة المسجلة في جبل واشنطن على سبيل المثال مثله مثل المريخ في برودته.

وحطمت درجة الحرارة المسجلة -110 فهرنهايت الرقم القياسي السابق البالغ -103، بينما أفاد مرصد ناسا أن الطقس على الكوكب الأحمر سجل -105 فهرنهايت هذا الأسبوع.

ويصف العلماء الشعور بهذه البرودة بأنها مثل لسعات النحل المستمرة على الجلد.

الطقس الأبرد منذ 1957

واستيقظ سكان بوسطن على أبرد صباح منذ عام 1957، وقد تسبب الطقس أيضًا في حدوث فوضى في المطارات، وتم الإبلاغ عن 60 تأخيرًا على الأقل و10 حالات إلغاء؛ بسبب تجمد الوقود.

ولقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم إثر الطقس السيئ في جنوب الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين الماضي.