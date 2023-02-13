نجم ريال مدريد: تواجد الهلال بنهائي كأس العالم للأندية كان متوقعًا

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قال البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني: إنه كان يتوقع تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، قبل مواجهته لنادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي.
رودريغو – لاعب #ريال_مدريد : الجميع توقع وصول #الهلال للنهائي ولا أقصد الإساءة لفلامينغوقد يهمّك أيضاً
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 12, 2023
وكان أزرق الرياض هزم فلامنجو في دور نصف النهائي بنتيجة 3/ 2، ثم صعد لمواجهة ريال مدريد في النهائي التي حسمها الريال مساء أول أمس السبت بنتيجة 5/ 3.
وتحدث رودريجو قائلًا: “الهلال فريق قوي بدليل وصوله للنهائي، ووصوله كان متوقعًا ومستحقًّا أيضًا”.
وأضاف رودريجو: “يبدو أن جماهير فلامنجو فهمت حديثي بالخطأ عن توقعي لتأهل الفريق السعودي، يبدو أن الخسارة أمام الفريق السعودي أثرت عليهم، لم أقصد إهانة فلامنجو وليس بيني وبين جماهير النادي البرازيلي أي مشاكل”.