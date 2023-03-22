أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه

كشفت وسائل إعلام أسترالية أن صاحب منزل فوجئ بوجود ثعبان بني ضخم، طوله 6 أقدام، مختبئًا بين أغطية فراشه.

الأفاعي البنية

من جانبه، حذر صائد ثعابين يدعى زاكري، عبر صفحته على فيسبوك، الأستراليين من انتشار الأفاعي البنية، داعيًا إياهم إلى فحص أسرّتهم قبل النوم.

وأضاف زاكري، أن الأفعى كانت مشاكسة إلى حد ما عندما حاول التقاطها.

وتمكن صائد الثعابين من انتزاعها من المنزل وإلقائها بين الأشجار على بعد كيلومترات من المنزل.