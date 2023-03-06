إعلان دار أزياء عالمية يثير غضب الرئاسة الأوكرانية

اتهم ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، دار أزياء “لويس فويتون” باستخدام رموز موالية لروسيا في العروض الترويجية لها.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023

لويس فيتون

وقال بودولاك، عبر صفحته في تويتر، “دار الأزياء، التي تركز على الثروات الروسية الجديدة، قررت المزاح علانية برموز العدوان، رائحة الرفاهية تفوح بشكل أفضل عندما تمزج بالدماء أليس كذلك لويس فيتون؟”.

في غضون ذلك، رد مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة المستشار، داعين إياه لقراءة التاريخ، وأشاروا إلى أن الأحمر والأبيض والأزرق هي ألوان شائعة في أعلام دول مختلفة من العالم، بما في ذلك نفس المجموعة المستخدمة في الألوان الثلاثة الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رمز V الذي تعرض لانتقادات شديدة يعني Vuitton من اسم العلامة التجارية نفسها، كما كتب العديد من القراء دفاعاً عن الشركة.