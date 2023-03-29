Icon

حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنظيم نظر دعاوى المساهمات العقارية

إنشاء محكمة لـ الأحوال الشخصية في جازان

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
إنشاء محكمة لـ الأحوال الشخصية في جازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم, جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس.

محكمة الأحوال الشخصية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث وافق المجلس على إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة، كما اطلع على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

ندب وتكليف وترقيات

فيما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم