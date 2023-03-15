استخدام أسلحة محرمة دوليًا بحرب أوكرانيا

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أثار استخدام أسلحة محرمة دوليًا داخل أوكرانيا قلقًا دوليًا، بعدما أُطلقت ذخيرة تحتوي على مادة الفوسفور الأبيض، من مواقع روسية على منطقة غير مأهولة في مدينة تشاسيف يار شرقي أوكرانيا.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس، بأنه أُطلق مقذوفان بفارق 5 دقائق على طريق في الضواحي الجنوبية لتشاسيف يار يربط المدينة بباخموت المجاورة التي تشهد أعنف معارك الاجتياح الروسي لأوكرانيا وأطولها أمدًا.
وتلى صوت إطلاق المقذوفين دوي انفجار ذخائر أطلقت كرات صغيرة وحارقة تحتوي على الفوسفور الأبيض سقطت ببطء على الأرض.
وتسببت الكرات بحرائق في المساحات المزروعة على جانبي الطريق في مساحة تعادل حجم ملعب كرة قدم.
وتعذّر التأكد من إذا كان الموقع المستهدف مركزًا للقوات الأوكرانية، لكن شاحنة خضراء تحمل شعار صليب أبيض يرمز للجيش الأوكراني كانت مركونة على مقربة من المنطقة المحترقة.
وتعد الذخائر التي تحتوي على الفوسفور هي أسلحة حارقة يحظر استعمالها صد مدنيين، إنما يمكن استخدامها ضد أهداف عسكرية بموجب اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1980.
وتتّهم كييف موسكو بأنها استخدمت هذا النوع من الأسلحة مرارًا منذ بدء الحرب، بما في ذلك ضد مدنيين، ما ينفيه الجيش الروسي بشدة.