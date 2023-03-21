الأخضر الأولمبي يواجه تايلاند غدًا

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يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الأربعاء مباراته الأولى ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
ويلاقي “الأخضر” منتخب تايلاند في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب النادي الأهلي القطري.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم الثلاثاء حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بجامعة قطر، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا في النواحي الهجومية، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.
الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي يشارك في البطولة الدولية الودية بالدوحة إلى جانب منتخبات قطر، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، تايلاند، وفيتنام.