الاتحاد يسعى لضم ويلفريد زاها

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمها بالنجم الإيفواري ويلفريد زاها.

عرض ضخم أمام ويلفريد زاها

وينتهي عقد زاها صاحب الـ20 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستيال بالاس الإنجليزي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “نادي الاتحاد قدم عرضًا لنجم فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها، يتضمن راتبًا سنويًا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني من دون ضرائب”.

وأضافت: “آخر عرض قدمه كريستال بالاس لويلفريد زاها من أجل التجديد بلغ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا شاملة المكافآت، كما أن النصر حاول أيضًا التعاقد معه، ولكن الاتحاد قدم عرضًا أكبر للنجم الإيفواري”.

وجاء في ختام تقرير “ديلي ميل”: “ويلفريد زاها يحظى باهتمام من ميلان ويرغب اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، لكن من الصعب التضحية بالراتب الكبير في السعودية”.

الاتحاد يتألق هذا الموسم

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز هذا الموسم، حيث نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، ويتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي.