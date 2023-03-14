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بعد سنوات من المناقشات والمفاوضات

البيت الأبيض يصف صفقة السعودية وبوينغ بـ التاريخية

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
البيت الأبيض يصف صفقة السعودية وبوينغ بـ التاريخية
المواطن - فريق التحرير

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وصف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الصفقتين اللتين تم عقدهما مع السعودية، لتصنيع طائرات بوينغ دريملاينر من طراز 787، بقيمة 37 مليار دولار أمريكي، بـ التاريخية.‏

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان رسمي، إلى أن الطائرات المتعاقد عليها مجهزة بأحدث محركات شركة جنرال إليكتريك (GEnex)، مؤكدة على أن هذه الصفقات التاريخية من السعودية هي واحدة لترسيخ شركة طيران الرياض وشركة أخرى بهدف توسيع الأسطول موجود.

كما شددت على أن أحدث الصفقات المنعقدة مع المملكة وحدها، تدعم أكثر من 140 ألف وظيفة أمريكية، وكثير منها لا يتطلب الحصول على شهادة جامعية لمدة 4 سنوات.

البيت الأبيض يصف صفقة السعودية وبوينغ بـ التاريخية

سنوات من المناقشات والمفاوضات

وأضافت: يسعدنا بشكل خاص أن شركة بوينغ تمكنت أخيرًا من إبرام هذه الصفقات مع السعودية، بعد سنوات من المناقشات والمفاوضات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت جان بيير إلى أن إعلان اليوم يضمن قيام كل من شركتي بوينغ وجنرال إليكتريك، بترسيخ خطوط الطيران الدولية الجديدة في المملكة، إلى جانب دعم إنشاء مطار دولي جديد.

البيت الأبيض يصف صفقة السعودية وبوينغ بـ التاريخية

علامة فارقة

وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن هذه الشراكة هي علامة فارقة أخرى خلال 8 عقود من التعاون بين المملكة والصناعة الأمريكية، متابعًا: تتطلع إدارتنا إلى العمل مع المملكة وجميع الشركاء في الشرق الأوسط لدعم منطقة أكثر ازدهارًا وأمانًا وتكاملاً، مما يعود بالنفع في النهاية على الشعب الأمريكي.

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