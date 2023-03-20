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توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية

السديس يعلن جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
السديس يعلن جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي.

استعدادات شهر رمضان

وأكد السديس بأنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك.

وأبان الرئيس العام أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة، ويشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، إضافة إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية، والتي شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها ووحداتها؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

ولفت الرئيس العام إلى أن الرئاسة تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لكي يتم ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة.

وختم حديثه الشيخ السديس سائلًا العون والتوفيق لجميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.

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