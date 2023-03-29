Icon

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الشقيري يستعرض المشاركة التاريخية للعرب بمونديال 2022

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
الشقيري يستعرض المشاركة التاريخية للعرب بمونديال 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، المشاركة التاريخية للمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت للمرة الأولي في الشرق الأوسط.

الشقيري يُعلق على مونديال قطر

وسلط الشقيري الضوء على مونديال قطر 2022، خلال الحلقة السابعة من برنامجه “سين”، واستعرض أبرز الملفات في البطولة، والتي أبهرت المشجعين من جميع أنحاء العالم، كما تحدث عن مشاركة العرب.

وقال الشقيري: “واحدة من أكبر المشاركات في تاريخ المنتخبات العربية في كأس العالم، وذلك بعد مشاركة 4 منتخبات قطر، السعودية، المغرب وتونس، للمرة الثانية بعد نسخة 2018″.

جدول مباريات كأس العالم 2022 - كأس العالم في السعودية

ولفت إلى أن المنتخبات العربية نجحت في تسجيل أكثر عدد من الأهداف في كأس العالم في نسخة 2022 برصيد 14 هدفًا، وحصدوا أكبر عدد من النقاط بـ14 نقطة، كما خاضوا أكبر عدد من المباريات برصيد 16 لقاء.

وأشار الشقيري إلى أنها المرة الأولى التي تنجح فيها 3 منتخبات عربية في الفوز على فرق فازت بلقب كأس العالم، بعد فوز السعودية على الأرجنتين، تونس أمام فرنسا، والمغرب ضد إسبانيا.

منتخب تونس
لاعبو تونس – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق المغرب وفوز السعودية التاريخي

وأضاف: “وذلك غير تألق المغرب، وتأهله إلى الدور نصف النهائي وحصولهم على المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للعرب، كما أن نسخة مونديال قطر كانت الأمن على الإطلاق، فالشغب الذي كان يحدث من الجماهير يكاد يكون لا يُذكر”.

كما أرفق الشقيري مقتطفات له بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال حضوره مباراة الأرجنتين، والتي شهدت تحقيق الأخضر لفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف، واحتفاله الجنوني، مؤكدًا أنه متحمس للغاية للمرة الأولى منذ 28 عامًا.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم