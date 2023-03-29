الشقيري يستعرض المشاركة التاريخية للعرب بمونديال 2022

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، المشاركة التاريخية للمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت للمرة الأولي في الشرق الأوسط.

الشقيري يُعلق على مونديال قطر

وسلط الشقيري الضوء على مونديال قطر 2022، خلال الحلقة السابعة من برنامجه “سين”، واستعرض أبرز الملفات في البطولة، والتي أبهرت المشجعين من جميع أنحاء العالم، كما تحدث عن مشاركة العرب.

وقال الشقيري: “واحدة من أكبر المشاركات في تاريخ المنتخبات العربية في كأس العالم، وذلك بعد مشاركة 4 منتخبات قطر، السعودية، المغرب وتونس، للمرة الثانية بعد نسخة 2018″.

ولفت إلى أن المنتخبات العربية نجحت في تسجيل أكثر عدد من الأهداف في كأس العالم في نسخة 2022 برصيد 14 هدفًا، وحصدوا أكبر عدد من النقاط بـ14 نقطة، كما خاضوا أكبر عدد من المباريات برصيد 16 لقاء.

وأشار الشقيري إلى أنها المرة الأولى التي تنجح فيها 3 منتخبات عربية في الفوز على فرق فازت بلقب كأس العالم، بعد فوز السعودية على الأرجنتين، تونس أمام فرنسا، والمغرب ضد إسبانيا.

تألق المغرب وفوز السعودية التاريخي

وأضاف: “وذلك غير تألق المغرب، وتأهله إلى الدور نصف النهائي وحصولهم على المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للعرب، كما أن نسخة مونديال قطر كانت الأمن على الإطلاق، فالشغب الذي كان يحدث من الجماهير يكاد يكون لا يُذكر”.

كما أرفق الشقيري مقتطفات له بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال حضوره مباراة الأرجنتين، والتي شهدت تحقيق الأخضر لفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف، واحتفاله الجنوني، مؤكدًا أنه متحمس للغاية للمرة الأولى منذ 28 عامًا.