النيادي يحضر القهوة في الفضاء

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي متابعيه طريقة تحضير القهوة وهو أحد المشروبات المفضلة لديه.

#سلطان_النيادي: في الفضاء كما على الأرض.. لا يبدأ النهار إلا بقهوة.. ☕️ هكذا بدأت أول صباح لي على متن محطة الفضاء الدولية.. متحمس جدًا للقائكم في الاتصال المباشر غدًا. أتمنى لكم يوم سعيد!@Astro_Alneyadi pic.twitter.com/mbTw4AYO5u — قناة أبوظبي (@abudhabitv) March 20, 2023

طريقة تحضير القهوة

وبحسب الفيديو المتداول، تحولت قطرات المياه أو البن إلى كرات وغبار تطفو في الهواء، بسبب انعدام الجاذبية الذي يميز الحياة على متن المحطة.

وأظهر النيادي في فيديو نشره على تويتر، كيف أنه يمكن استخدام الأكياس المعبأة مسبقاً بأنواع مختلفة من مزيج البن، ومن ثم إضافة الماء المحضر إليها من جهاز خاص يساعد على تسخين أو تبريد المياه، ومن ثم استخدام قشة لإدخالها في هذه الأكياس للاستمتاع بكوب ساخن من المشروب اللذيذ.

وأردف النيادي، في تغريدة مرفقة بفيديو لتحضير القهوة من الفضاء: في الفضاء كما على الأرض لا يبدأ النهار إلا بقهوة، هكذا بدأت أول صباح على متن محطة الفضاء الدولية، متحمسًا جداً للقائكم في الاتصال المباشر غداً، أتمنى لكم يومًا سعيدًا.