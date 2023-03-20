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تحولت قطرات المياه لكرات تطفو بالهواء

النيادي يحضر القهوة في الفضاء

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
النيادي يحضر القهوة في الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي متابعيه طريقة تحضير القهوة وهو أحد المشروبات المفضلة لديه.

طريقة تحضير القهوة

وبحسب الفيديو المتداول، تحولت قطرات المياه أو البن إلى كرات وغبار تطفو في الهواء، بسبب انعدام الجاذبية الذي يميز الحياة على متن المحطة.

وأظهر النيادي في فيديو نشره على تويتر، كيف أنه يمكن استخدام الأكياس المعبأة مسبقاً بأنواع مختلفة من مزيج البن، ومن ثم إضافة الماء المحضر إليها من جهاز خاص يساعد على تسخين أو تبريد المياه، ومن ثم استخدام قشة لإدخالها في هذه الأكياس للاستمتاع بكوب ساخن من المشروب اللذيذ.

وأردف النيادي، في تغريدة مرفقة بفيديو لتحضير القهوة من الفضاء: في الفضاء كما على الأرض لا يبدأ النهار إلا بقهوة، هكذا بدأت أول صباح على متن محطة الفضاء الدولية، متحمسًا جداً للقائكم في الاتصال المباشر غداً، أتمنى لكم يومًا سعيدًا.

 

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