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بحسب دراسة أُجريت في الهند

تأثير غير متوقع لـ القهوة على مرضى الكبد

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
تأثير غير متوقع لـ القهوة على مرضى الكبد
المواطن- فريق التحرير

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سلط باحثون في مستشفى إندرابراسثا أبولو بالهند الضوء على الفوائد الصحية للقهوة على مرضى الكبد، حيث لاحظوا أن استهلاكها مفيد للصحة بشكل عام، وصحة الكبد بشكل خاص.

وقالت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة Clinical And Experimental Hepatology، إن تناول القهوة يرتبط بتحسين إنزيمات الكبد (ALT وAST وGGTP)، خاصة في الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.

ويبدو أن المشاركين الذين أصيبوا بمرض كبدي سابق استفادوا أيضًا من استهلاك القهوة، حيث وُجد أن أولئك الذين تناولوا أكثر من كوبين من القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بتليف وتشمع الكبد.

وأوضح الباحثون: حدوث التليف المتقدم وتليف الكبد كان أقل بين من يشربون القهوة.

تأثير غير متوقع لـ القهوة على مرضى الكبد

إجراء وقائي

وفي المقابل، حذر صندوق الكبد البريطاني قائلًا إنه على الرغم من أن شرب القهوة قد يحميك من الإصابة بأمراض الكبد، إلا أن هناك عوامل أخرى أساسية، مضيفًا: قد يكون ذلك مفيدًا لأولئك الذين لديهم بالفعل درجة معينة من تلف الكبد، إلا أنه إجراء وقائي واحد فقط.

وتابع: لا تزال صحة الكبد الجيدة تتوقف على تقليل كمية الكحول التي نشربها، وتناول نظام غذائي جيد، وشرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.

أهمية عضو الكبد

ويؤدي الكبد العديد من الوظائف المعقدة الضرورية للحفاظ على الصحة العامة، فبالإضافة إلى إزالة السموم من الدم، يلعب أيضًا دورًا في عملية التمثيل الغذائي.

تأثير القهوة على الكبد

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