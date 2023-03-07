Icon

جثة دب بني يفوق عمرها 3500 عام Icon تشكيل نادي الزمالك لمواجهة الترجي بـ دوري أبطال إفريقيا Icon فيصل بن بندر يدشن بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان Icon حامل تثير جدلاً بالمغرب بعد وضعها مولودًا بالشارع العام Icon الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في نجران Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي Icon مذكرة تفاهم لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة المقدمة في الحرمين Icon عبدالله مقرن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نجران Icon مشروع توسعة منطقة الإجراءات وراء ازدحام جسر الملك فهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كانا يستقلانهما خلال مناورة

تحطم طائرتين بالجو ومصرع قائديهما بإيطاليا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
تحطم طائرتين بالجو ومصرع قائديهما بإيطاليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف سلاح الجو الإيطالي عن مصرع طيارين باصطدام طائرتيهما خلال مناورة.

تفاصيل الحادث

وأفاد سلاح الجو في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن الطيارين لقيا حتفهما عندما اصطدمت طائرتان خفيفتان كانا يستقلانهما في الجو وسقطتا على الأرض.

وتحطمت طائرتان من طراز (يو-208) بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد نحو 25 كيلومترًا شمال شرقي روما، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

سقوط الطائرتين

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إلى أن إحدى الطائرتين سقطت على حقل، فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة.

وأعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز
الرياضة

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز

الرياضة
أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه
مشاهير

أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم...

مشاهير
وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784
غرائب

وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم...

غرائب
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية
العالم

مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات...

العالم
نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية
الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية...

الرياضة
قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل
السعودية اليوم

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض...

السعودية اليوم
توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس
السعودية اليوم

توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار...

السعودية اليوم