تحطم طائرتين بالجو ومصرع قائديهما بإيطاليا

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كشف سلاح الجو الإيطالي عن مصرع طيارين باصطدام طائرتيهما خلال مناورة.
وأفاد سلاح الجو في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن الطيارين لقيا حتفهما عندما اصطدمت طائرتان خفيفتان كانا يستقلانهما في الجو وسقطتا على الأرض.
وتحطمت طائرتان من طراز (يو-208) بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد نحو 25 كيلومترًا شمال شرقي روما، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.
وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إلى أن إحدى الطائرتين سقطت على حقل، فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة.
وأعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما.