تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور

براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية السيول تداهم عائلة أثناء التنزه بالبر
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجموعة من البرامج والأنشطة خارج المملكة خلال شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، في عدد من الدول من مختلف قارات العالم، وذلك عبر الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة، بالتعاون مع سفارات المملكة.
وتتضمن البرامج المنفذة هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في 40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث تم تخصيص 500 طن سيتم توزيعها على 60 دولة.
وبهذه المناسبة، أشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى أن هذه البرامج تجسد رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم خلال شهر رمضان، واهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يلامس احتياجات المسلمين، ويعينهم على أداء فريضة الصوم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمثل هذه البرامج خارج المملكة؛ يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها والتي تُجسّد من خلالها رسالة المملكة ممثلة بقيادتها الرشيدة في خدمتها للإسلام والمسلمين، وكذلك تأكيدًا لدورها الكبير في ذلك.