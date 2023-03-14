تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجموعة من البرامج والأنشطة خارج المملكة خلال شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، في عدد من الدول من مختلف قارات العالم، وذلك عبر الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة، بالتعاون مع سفارات المملكة.

البرامج المنفذة

وتتضمن البرامج المنفذة هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في 40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث تم تخصيص 500 طن سيتم توزيعها على 60 دولة.

رسالة المملكة

وبهذه المناسبة، أشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى أن هذه البرامج تجسد رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم خلال شهر رمضان، واهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يلامس احتياجات المسلمين، ويعينهم على أداء فريضة الصوم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمثل هذه البرامج خارج المملكة؛ يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها والتي تُجسّد من خلالها رسالة المملكة ممثلة بقيادتها الرشيدة في خدمتها للإسلام والمسلمين، وكذلك تأكيدًا لدورها الكبير في ذلك.