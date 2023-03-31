تونس تضع شروطًا للمواطنين للتزود بمياه الشرب

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كشفت وزارة الفلاحة التونسية، عن البدء في نظام الحصص للتزود بمياه الشرب، مع منع استعماله في الزراعة، بسبب الجفاف وندرة الأمطار. وفقًا للشرق بلومبرج.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، منعت وزارة الفلاحة والموارد المائية بتونس، استعمال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأردفت الوزارة أنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها، والمتعلّقة بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
وتعاني تونس من موجة جفاف شديدة، وسط دعوات بترشيد استهلاك المياه، وخلفت أزمة الجفاف بسبب ندرة الأمطار سدودًا شبه فارغة.