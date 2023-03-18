ثعبان طويل يدخل منزلًا بشكل مفاجئ ويصدم أهله

وثق مقطع فيديو متداول، رصد ثعبان في أحد المنازل، ما أسفر عن صدمة أهل المنزل، والذين أخذوا يصيحون بعد تفاجئهم بهذا المشهد المروع.

وظهر الثعبان الطويل وهو يسير بجانب إحدى الشرفات في المطبخ، حيث قالت ملتقطة الفيديو إنها لا تعلم من أين جاء وكيف؟ لافتة إلى أن والدها تمكن من قتله.

موسم الحميمين

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو ظهور ثعابين سامة بعد هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول بمنطقة جازان.

ورصد الفيديو المتداول على نطاق واسع مجموعة من الأهالي الذين استعانوا بمتخصصين لإخراج الثعابين التي دخلت إلى بيوتهم بعد تساقط الأمطار.

من جانبه، قال الباحث في الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن أمس الجمعة بدأ أول موسم الحميمين، وهو الموسم الذي تهب علينا فيه رياح باردة في أوله وحرارة في آخره.

وأضاف الزعاق أنه نتيجة لذلك تخرج الزواحف والعقارب والثعابين من مخابئها، ولذلك يسميه عرب البادية بالشام بسعد الخبايا وقالوا تطلع فيه الحيايا.