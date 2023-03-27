Icon

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق Icon رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية Icon الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة Icon سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا Icon 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف Icon سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة Icon أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج Icon أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
منها خفقان القلب

جوانب سلبية لشرب القهوة يوميًّا

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ صباحاً
جوانب سلبية لشرب القهوة يوميًّا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن هناك أخبارًا جيدة وأخرى غير سارة تنتظر محبي القهوة على وجه الخصوص، بعدما وجدت دراسة جديدة آثارًا صحية لاستهلاكها وأبرزها التأثير على عدد ساعات النوم.

وأفادت الدراسة بأن للقهوة تأثيرات مدهشة على مستويات النشاط البدني، مما يدفع الناس إلى التحرك أكثر، والمشي نحو 1000 خطوة إضافية في اليوم، وهو زيادة كبيرة في النشاط قد يساعد في تفسير سبب ارتباط استهلاك القهوة منذ فترة طويلة بصحة أفضل.

لكن الدراسة، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، وجدت بعض الجوانب السلبية لتناول فنجان من القهوة يوميًّا.

انخفاض ساعات النوم

وكشفت أن الناس فقدوا حوالي 36 دقيقة من النوم ليلًا في الأيام التي كانوا يشربون فيها القهوة، وكلما شربوا المزيد من القهوة، قل عدد ساعات نومهم، وفقًا للعربية نت.

كذلك نظر البحث أيضًا في تأثير القهوة على خفقان القلب، وهي تجربة شائعة نسبيًّا لمن يشربون القهوة من الأصحاء.

ووجدت الدراسة أنه في الرجال والنساء الأصحاء، لا تسبب القهوة نوعًا شائعًا من الخفقان يُعرف باسم الانقباضات الأذينية المبكرة، على الرغم من أن بعض السلطات الصحية حذرت من أن هذا قد يكون أحد الآثار الجانبية لشرب القهوة.

خفقان القلب

لكن يمكن أن يؤدي استهلاك القهوة إلى زيادة نوع آخر من خفقان القلب، يُعرف باسم تقلصات البطين المبكرة.

وهذه النبضات الزائدة أو غير المنتظمة شائعة إلى حد ما وحميدة، ويختبرها الجميع تقريبًا في بعض الأحيان، وعلى الرغم من أنها قد تكون مقلقة، فإن معظم الخبراء يقولون إنها ليست كذلك لدى الأشخاص الأصحاء.

إلى ذلك، أشارت النتائج إلى أن الآثار الصحية للقهوة معقدة. في حين أن القهوة مفيدة لكثير من الناس ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وربما تطيل من عمر حياتك، إلا أنها قد تعطل نومك وقد تسبب بعض خفقان القلب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب...

السعودية اليوم
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
العالم

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان...

العالم
سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر
السعودية اليوم

سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر...

السعودية اليوم
القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب العاملين
آخر الاخبار

القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب...

آخر الاخبار
إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل
الرياضة

إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

الرياضة
الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك
الرياضة

الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

الرياضة
3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
أخبار أمنية

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة...

أخبار أمنية