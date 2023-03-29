جورج وسوف يحل ضيفًا على برنامج مراحل

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد
يحل الفنان السوري جورج وسوف، الليلة، ضيفًا في برنامج مراحل مع المذيع علي العلياني، والذي يعرض على قناة “SBC” في تمام الثانية صباحًا.
ويأتي هذا اللقاء الأول بعد رحيل وديع جورج وسوف نجل سلطان الطرب، والذي توفي في 6 يناير 2023 إثر مضاعفات عملية تكميم المعدة.
يذكر أن آخر إطلالات جورج وسوف الفنية كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا حفلاً موسيقياً ضخمًا بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى في الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.
وبرنامج مراحل هو برنامج حواري لغرض إنساني، يستضيف ألمع النجوم في مختلف المجالات، ويُعرض كل ليلة على قناة SBC خلال شهر رمضان المبارك.