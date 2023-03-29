جورج وسوف يحل ضيفًا على برنامج مراحل

يحل الفنان السوري جورج وسوف، الليلة، ضيفًا في برنامج مراحل مع المذيع علي العلياني، والذي يعرض على قناة “SBC” في تمام الثانية صباحًا.

ويأتي هذا اللقاء الأول بعد رحيل وديع جورج وسوف نجل سلطان الطرب، والذي توفي في 6 يناير 2023 إثر مضاعفات عملية تكميم المعدة.

آخر حفلات جورج وسوف

يذكر أن آخر إطلالات جورج وسوف الفنية كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا حفلاً موسيقياً ضخمًا بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى في الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.