حمار ودب على مسرح حفل الأوسكار 2023

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 لحظات مميزة وطريفة، منها صعود حمار على المسرح وظهور المغنية ليدي جاجا دون مكياج في أهم حدث سينمائي، بالإضافة إلى مقابلة فظة شهدها الحفل.

لقاء مؤثر

وكان حفل يوم الأحد فرصة للممثل كي هوي كوان للقاء صديقه القديم هاريسون فورد، بعدما مثلا معًا في Indiana Jones وTemple of Doom قبل نحو عقدين من الزمن، حينها كان كي ما يزال طفلًا، وبعد فوز الأخير بجائزة أفضل ممثل مساعد، صعد هوي كوان بحماس إلى المسرح وكان مشهد احتضان فورد مؤثرًا، بعدما قدم له الجائزة.

ليدي غاغا دون مكياج

حرصت ليدي غاغا على الغناء بدون ماكياج، كما ارتدت سروال جينز وقميصًا عاديين، وكان مظهر غاغا مختلفًا هذه المرة، خاصة وأنها تحرص دائمًا على ارتداء ملابس فاخرة.

حديث عن الصفعة

احتفى المذيع الساخر جيمي كيمل الذي قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لثالث مرة اليوم الاثنين بعودة الجمهور إلى دور السينما بعد جائحة كوفيد-19، كما تحدث عن الصفعة، التي كانت حديث العالم في حفل السنة الماضية، وافتتح كيمل الحفل الخامس والتسعين من جوائز الأوسكار بمناجاة فردية حث خلالها مازحًا الحاضرين من النجوم في مسرح دولبي على التأدب في إشارة إلى صفعة سميث لكريس روك في 2022.

حمار على خشبة المسرح

وأدخل كيمل حمارًا إلى خشبة المسرح، وقد أشار إلى أن هذا الحمار الذي يدعى جيني، هو الذي شارك في فيلم The Banshees of Inisherin.

دب على المسرح

قدمت النجمة إليزابيث بانكس جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية، مرفوقة بشخص يرتدي زي دب ضخم، في إشارة منها إلى الدب الذي ظهر في فيلم Cocaine Bear، الذي أخرجته مؤخرًا.

مقابلة فظة

وكانت اللقطة التي استحوذت على اهتمام وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل، المقابلة التي أجراها الممثل البريطاني هيو غرانت، وخلال المقابلة، بدا واضحًا أن الممثل، البالغ من العمر 62 عامًا، يزدري العارضة ومقدمة البرامج أشلي غراهام، التي كانت تطرح عليه الأسئلة.

وكانت إجابات هيو غرانت مقتضبة إلى حد بعيد في المقابلة، التي أجريت على هامش توزيع جوائز أوسكار، وبدأت المقابلة بسؤال عن الشيء المفضل له في جوائز الأوسكار، فتوقف الفنان البريطاني برهة من الوقت قبل أن يقول إنه أمر رائع أن تكون البشرية كلها هنا.

وعندما سألته عن شعوره لكونه جزءًا من فيلم أخرجوا السكاكين ومتعة التصوير فيه، فأجاب ساخرًا أنه بالكاد شارك فيه، وظهر فيه لمدة 3 ثوان.

وعادت المقدمة لتطرح عليه سؤال المتابعة: يجب أن يكون أمرًا ممتعًا، رغم ذلك، لقد استمتعت بالفيلم. أليس كذلك؟ فأجاب الممثلة وهو ينظر بعيدًا: تقريبًا، واعتبرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المقابلة كانت أكثر لحظة محرجة في جوائز أوسكار منذ الصفعة الشهيرة التي وجهها الممثل ويل سميث لمقدم الحفل العام الماضي كريس روك.

السؤال الغريب

وتعرضت مالالا يوسف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لموقف محرج عندما طرح عليها مقدم البرامج جيمي كيميل سؤالًا بدا غريبًا.

وقال كيميل موجهًا لها السؤال: إن عملك في مجال حقوق الإنسان وتعليم المرأة والأطفال كان مصدر إلهام، وبصفتك أصغر فائزة في جائزة نوبل، هل تعتقدين أن هاري ستايلز (الممثل والمغني البريطاني) يمكن أن يكون بصق على كريس باين (ممثل أمريكي) (يقصد حادثة شهيرة أثارت اللبس في مهرجان فينيسيا السينمائي)؟

وقبل أن تتحدث مالالا، كانت ملامح وجهها توحي بالاستغراب الشديد، واكتفت بالقول إنها تتحدث فقط عن السلام.

قفاز على يد واحدة

وكان غريبًا أن يرتدي الممثل الأمريكي مورغان فريمان قفازًا على يده اليسرى في الحفل، واستغرب كثيرون أن يقدم الممثل الشهير على أمر كهذا وتساءلوا عن السبب وراء ذلك، لكن صحيفة نيوويرك بوست قالت إن هذا الأمر ليس غريبًا على فريمان، وأضافت أن الأمر يتصل بحادث سير تعرض له الممثل قبل سنوات، مما ترك يده مشلولة.

وأضافت أن فريمان يعاني من تلف شديد في الأعصاب ويرتدي قفازًا ضاغطًا للحفاظ على تدفق الدم في يده، بحسب موقع سكاي نيوز.