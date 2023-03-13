Icon

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية Icon جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
العالم
حصاد اليوم
فوز فيلمين يبدأ اسمهما بـ"كل شيء"

دموع وجوائز تُمنح لأول مرة في حفل الأوسكار 2023

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
دموع وجوائز تُمنح لأول مرة في حفل الأوسكار 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصد فيلمان يبدأ اسمهما بـ”كل شيء” بست جوائز للأوسكار، والمقصود بهذين الفيلمين الفيلم الحربي “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” وفيلم “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”، بينما فاز الممثل برندان فريزر بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم “الحوت”.

فوز ممثلة آسيوية

وفازت الممثلة الماليزية ميشيل يوه بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، اليوم الاثنين، عن دورها في فيلم “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”، حيث جسدت يوه في الفيلم دور مالكة مغسلة صينية أمريكية تعيش أزمة أسرية. وبذلك تصبح يوه أول امرأة آسيوية تفوز بهذه الفئة.

فقد فاز الفيلم الحربي “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، أمس الأحد، فيما حصد فيلم “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت” 3 من جوائز الأوسكار خلال أهم ليلة سينمائية في هوليوود.

كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فيلم خلال الحفل الذي تحتفي هوليوود خلاله بعام عودة الجمهور إلى دور السينما.

وتدور أحداث فيلم “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”، المقتبس من رواية بالعنوان نفسه للكاتب إريش ماريا ريمارك والذي تعرضه منصة نتفليكس، حول أهوال حرب الخنادق بعين جندي شاب كان متحمسا للقتال في بادئ الأمر.

إنتاج نتفليكس

هذا الفيلم الروائي الطويل من إنتاج نتفليكس هو ثالث اقتباس للرواية الشهيرة على الشاشة الكبيرة منذ قرن، لكنه الأول بالألمانية، لغة القصة الأصلية، بحسب فرانس برس. وكانت النسخة الأمريكية من هذه الرواية فازت بجائزة أوسكار لأفضل فيلم عام 1930.

وتوجه مخرج الفيلم السويسري إدوارد برغر، البالغ من العمر 52 عاما، بالشكر لبطل الفيلم السويسري الشاب فيلكس كامرير، وهو ممثل مسرحي نمساوي يظهر لأول مرة في السينما، الذي وقف إلى جواره على المسرح لتسلم الجائزة.

وفاز الفيلم أيضًا بجائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير سينمائي، وفقًا لرويترز.

 

أفضل ممثل مساعد

وفاز المخرجان دانيال كوان ودانيال شينرت بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

وكانت جائزة أفضل ممثل مساعد من نصيب الممثل كي هوي كوان فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة لجيمي لي كيرتس، عن دورهما في فيلم “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

دموع الممثل كي هوي

وانهمر الدمع من عيني كوان، المولود في فيتنام، وهو يتسلم جائزته وقبّل تمثال الأوسكار الذهبي على مسرح دولبي في لوس انجلوس.

وقال “بدأت رحلتي في قارب.. قضيت عاما في مخيم للاجئين وبشكل ما انتهى بي الحال هنا على خشبة أكبر مسارح هوليوود”.

وفاز فيلم “بينوكيو لجييرمو ديل تورو” بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

أفضل فيلم وثائقي

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم “نافالني”، الذي تدور أحداثه حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في واقعة كادت أن تودي بحياته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة