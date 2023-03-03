هتافات في إيران : الموت لخامئني فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش على عمق خطير الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار حتى الـ9 مساءً الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، حيث ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش.
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء أونيكي شباط، بحسب موقع سكاي نيوز.
وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة وصلت إلى نحو 11 ألف هزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.
وانهار أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة في الكارثة الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.
قالت الإدارة في بيان إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، وقد أقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانًا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانًا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء الماضي، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال، مضيفًا أن تركيا تبذل قصارى جهدها، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.