زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش على عمق خطير

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، حيث ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء أونيكي شباط، بحسب موقع سكاي نيوز.

آلاف الهزات الارتدادية العنيفة

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة وصلت إلى نحو 11 ألف هزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

وانهار أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة في الكارثة الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

فرار الملايين من المناطق المتضررة

قالت الإدارة في بيان إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، وقد أقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانًا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانًا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء الماضي، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال، مضيفًا أن تركيا تبذل قصارى جهدها، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.